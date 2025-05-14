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Galatasaray Türkiye Kupası'nın sahibi oldu! Trabzonspor'u farklı geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Galatasaray Türkiye Kupası&#039;nın sahibi oldu! Trabzonspor&#039;u farklı geçti
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi olan Galatasaray, maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir coşku yaşadı.

Galatasaray, 63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaştığı Trabzonspor'u Osimhen (2) ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 3-0 mağlup etti.

Galatasaray Türkiye Kupası'nın sahibi oldu! Trabzonspor'u farklı geçti - 1. Resim

Bu sonuçla 2024-2025 sezonu Türkiye Kupası şampiyonu olan Galatasaraylı oyuncular, hakem Cihan Aydın'ın maçın bitiş düdüğünü çalmasıyla büyük bir sevinç yaşadı. Sarı-kırmızı taraftarların olduğu tribünlere doğru giden Galatasaraylı futbolcular, şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı. Taraftarlar ise şampiyonluğun mimarı olan futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak üçlü çektirdi. Taraftarlar özellikle Osimhen, Muslera ve Günay'a yoğun ilgi gösterdi.

Galatasaray Türkiye Kupası'nın sahibi oldu! Trabzonspor'u farklı geçti - 2. Resim

Sarı-kırmızı futbolcular, her üçlüden sonra sevinç yumağı olarak doyasıya eğlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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