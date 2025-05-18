Galatasaray'da 5. yıldız coşkusu! Icardi'den şampiyonluk mesajı

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 yenerek 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Mauro Icardi, şampiyonluk kutlamalarında konuştu. Yıldız golcü, "Bu grupla birlikte 5. yıldızı kazandığımız için çok mutluyuz." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında ağırladığı Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, sezonun bitimine iki hafta kala 25. şampiyonluğunu ilan etti.

Şampiyonluk kutlamalarında açıklamalarda bulunan Mauro Icardi, yaşadığı mutluluğu dile getirirken takım arkadaşlarını ve teknik ekibi tebrik etti.

Sakatlığı nedeniyle sezonun büyük bir bölümünde forma giyemeyen Arjantinli yıldız, kutlamalarda yaptığı konuşmada, "Çok mutluyuz. Amaçlarımızın ne olduğunu söylemiştik. Sakatlığımdan dolayı maalesef takımın yanında fazla bulunamadım. Ancak çok iyi oyunculardan oluşan bir grubuz. Geldiğimizde hepsini kazanmak istiyoruz demiştik. Çok iyi transferler yapıldı. İyi oyunculardan oluşan bir grubuz ve bu grupla hem ligi hem de kupayı kazanmayı başardık." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk coşkusunun ardından önümüzdeki sezona da değinen Icardi, "Ne düşündüğümü çok iyi biliyorsunuz. Burası çok büyük camia. 3 senedir elimden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalıştım. 3 senedir şampiyon oluyoruz. Şimdi keyif zamanı. Önümüzdeki sezona odaklanacağız hemen sonrasında. Çalışmalara başlayacağız." dedi.