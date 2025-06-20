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Galatasaray'da Abdullah Kavukcu'dan son durum bilgilendirmesi... Osimhen müjdesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sadece Galatasaraylıların değil futbol kamuoyunun cevabını merak ettiği konu Victor Osimhen’in durumu… Nijeryalı oyuncu ne olacak ve transfer görüşmelerinde son durum ne? Cevabını Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu verdi.

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Transferin etkin ve yetkin ismi Kavukcu, “Bugün geldiğimiz noktada Osimhen için masada varız. Avrupa’daki kulüplerden daha iyi rakam sunduk, Napoli ile de görüştük. Osimhen’in karar vermesi lazım. Arap kulüpleri devlet desteği alıyor ve yarışta farklı noktaya geliyorlar. Sadece para değil, sponsor destekleri ile (Pasifik Holding de dâhil) alacağız” dedi.

Galatasaray'da Abdullah Kavukcu'dan son durum bilgilendirmesi... Osimhen müjdesi - 1. Resim

SABIRLI OLALIM

“Hedefimiz, Türkiye’deki değil dünyadaki takımlarla yarışacak kadro kurmak. Sabırlı olmamız lazım. Gece gündüz uyumadan çalışıyoruz” diyen Kavukcu, Leroy Sane transferiyle ilgili de “Avrupa basını Leroy Sane’yi konuşuyor, bizde ise farklı isimler konuşuyor. Sane, Galatasaray’a geldiği için çok mutlu. Girişimler ocak ayında başladı ve Okan Hoca’mızın ilk tercihiydi. Masada farklı rakamlar vardı Arsenal de istedi. G.Saray bir oyuncuya gitmeden artık hepsi gelmek istiyor. Çünkü projemiz çok büyük. Kulüp çok farklı bir yere geldi. Bu senenin transferleri rakam olarak seneye önümüze çıkmamalı. Dikkat etmeliyiz” ifadesini kullandı.

Galatasaray'da Abdullah Kavukcu'dan son durum bilgilendirmesi... Osimhen müjdesi - 2. Resim

AKILLARDAKİ SORU... MUSLERA'NIN YERİ DOLAR MI?

Sarı kırmızılılarda transferdeki öncelik forvet (Osimhen) ve kaleci olarak açıklandı. Fernando Muslera’nın ayrılığı sonrası yerine kaleci bakan sarı kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek “Muslera’nın yerini dolduracak kaleci bulur muyuz, bulamaz mıyız bilemiyorum. Galatasaray’ın kalecileri gerçekten Galatasaray futbol tarihine imza atmış kişilerdir. Kısa süre içinde kaleci çalışmalarımızın meyvesini meyvesini alacağımızı düşünüyorum” dedi. 

Galatasaray'da Abdullah Kavukcu'dan son durum bilgilendirmesi... Osimhen müjdesi - 3. Resim

ÖZBEK'E GÖRE: TFF'DEN TEK İSTEK; ADALET

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelecek için beklentilerini anlattı: TFF ile geçen sene bazı problemlerle karşılaştık. Benim temennim TFF’nin adaleti sağlayacak şekilde Türk futbolunu yönetmesi. Teraziyi hiçbir tarafa basmadan tutmaları lazım. Regülatör bir kurum olduğu için diğer takımların da beklentisinin aynı olduğunu düşünüyorum. Galatasaray’ın adaletli yönetim dışında TFF’den herhangi bir talebi olmamıştır olmayacaktır da.

Galatasaray'da Abdullah Kavukcu'dan son durum bilgilendirmesi... Osimhen müjdesi - 4. Resim

BIRAKMAK İSTEMİYORUZ... MORATA BİR SENE DAHA KALACAK

Transferin etkin ismi Abdullah Kavukcu, Morata konusuna da açıklık getirdi: Morata bizim oyuncumuz. bir sene daha kalacak. Hiçbir oyuncumuzu bırakmayı düşünmüyoruz. Galatasaray’ın kimseye bedava vereceği bir oyuncusu yok, mutlaka bir bedeli olur. Bize gelen hiçbir şey yok. Oynadığı sürede attığı gollere bakın, rakip takımının üç katı verdiği futbolcu onun rakamlarına gelmemiş durumunda. Biz Morata’nın ne olduğunu biliyoruz.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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