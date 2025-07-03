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Galatasaray'da ayrılık! Hakan Balta U19 görevini bıraktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;da ayrılık! Hakan Balta U19 görevini bıraktı
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray U19 Teknik Direktörü Hakan Balta, yaklaşık 3.5 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Galatasaray altyapısında önemli bir görev üstlenen Hakan Balta, sarı-kırmızılı kulüpteki teknik sorumluluk görevinden ayrıldığını açıkladı. U19 Teknik Direktörlüğü görevini sürdüren Balta, ayrılığına ilişkin mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Hakan Balta, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık üç buçuk yıldır üstlendiğim U19 Teknik Sorumlusu görevinden bugün itibarıyla ayrılıyorum. Bana bu fırsatı veren yöneticilere ve birlikte çalışmaktan büyük keyif aldığım oyuncularıma, hocalarıma ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ederim.
Kulübüm için çalışmak, benim için her zaman büyük bir gurur oldu."

Galatasaray’da ayrılık! Hakan Balta U19 görevini bıraktı - 1. Resim

MONTELLA'NIN EKİBİNE KATILACAK 

Yakup Çınar'ın haberine göre, Galatasaray'daki görevinden ayrıldığını açıklayan Hakan Balta, yardımcı antrenör olarak Montella'nın ekibine katılacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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