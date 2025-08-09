Galatasaray'da bir ayrılık daha! Transferi yeni takım arkadaşı açıkladı: Bize çok yardımcı olacak

Galatasaray'da yarım sezon kiralık oynayan Alvaro Morata, Türkiye'den ayrılmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takımın deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 yendiği maçın kadrosunda yer almayan İspanyol yıldızın yeni takımı netlik kazandı.

RESMİ AÇIKLAMA AN MESELESİ

İtalyan ekibi Como, hem Galatasaray hem de bonservisi elinde bulunduran Milan'la yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

"MUHTEŞEM OYUNCU"

Morata transferi henüz resmiyete kavuşmadı ama İspanyol oyuncunun yeni takım arkadaşında dikkat çeken bir açıklama geldi. Como forması giyen Sergi Roberto, Morata'nın transfer edilmesine sevindiğini belirtti.

Morata transferinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Roberto, "Morata ile İspanya genç milli takımlarında uzun süre birlikte oynadık. Buraya geleceği için mutluyum. İyi bir takımız ve gerçek bir aileyiz. Alvaro, muhteşem bir oyuncu ve bize çok yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.