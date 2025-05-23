Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'da can sıkan haber! Osimhen'e Al Hilal talip oldu

Galatasaray'da can sıkan haber! Osimhen'e Al Hilal talip oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;da can sıkan haber! Osimhen&#039;e Al Hilal talip oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'e dev teklif. Al Hilal, rekor maaşla kapıyı çaldı. Nijeryalı yıldız ikna oldu mu... İşte detaylar...

Galatasaray'da geleceği merak edilen Victor Osimhen için sıcak bir gelişme yaşandı. Fransa basınından Foot Mercato, yıldız golcünün Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal ile temasta olduğunu yazdı.

Galatasaray'da can sıkan haber! Osimhen'e Al Hilal talip oldu - 1. Resim

 Haberde, Al Hilal’in oyuncuya son derece cazip bir maaş teklifi sunduğu ve Osimhen’i ikna etmeye yakın olduğu aktarıldı.

Galatasaray'da can sıkan haber! Osimhen'e Al Hilal talip oldu - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tavsiye: Hemen seçime gitSon depremler listesi 23 Mayıs 2025! Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tavsiye: Hemen seçime git - SporYıldırım'dan F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a tavsiye!Haydi Fener kupa seni bekler! THY Euroleague'de Final Four zamanı - SporTHY Euroleague'de Final Four zamanı!Fernando Muslera'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Gerçek 5 yıldız - SporMuslera'dan Fenerbahçe'ye gönderme!PFDK'den Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'a 2 maç men cezası - SporPFDK'dan Çağdaş Atan'a ceza!Galatasaray'ın kapısını çaldılar! Elye Wahi, Aslan'a önerildi - SporGalatasaray'ın kapısını çaldılar! Elye Wahi, Aslan'a önerildiDemir Ege Tıknaz Avrupa devlerini peşine taktı! - SporBeşiktaş'ın kasası parayla dolacak!
Sonraki Haber Yükleniyor...