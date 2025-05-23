Galatasaray'da can sıkan haber! Osimhen'e Al Hilal talip oldu

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'e dev teklif. Al Hilal, rekor maaşla kapıyı çaldı. Nijeryalı yıldız ikna oldu mu... İşte detaylar...

Galatasaray'da geleceği merak edilen Victor Osimhen için sıcak bir gelişme yaşandı. Fransa basınından Foot Mercato, yıldız golcünün Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal ile temasta olduğunu yazdı.

Haberde, Al Hilal’in oyuncuya son derece cazip bir maaş teklifi sunduğu ve Osimhen’i ikna etmeye yakın olduğu aktarıldı.