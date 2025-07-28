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Galatasaray'da Donnarumma heyecanı! Yıldız kaleciden cevap geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;da Donnarumma heyecanı! Yıldız kaleciden cevap geldi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası birinci kaleci arayışları sürerken, taraftarları heyecanlandıran bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar, İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma'ya teklif götürürken, yıldız isimden cevap geldiği öne sürüldü.

Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak beşinci yıldızı armasına takan Galatasaray, Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası birinci kaleci arayışlarına girdi. 

Yaz transfer döneminde Leroy Sane'ye 3 yıllık imza attırarak ses getiren ve Victor Osimhen için geri sayıma geçen sarı-kırmızılılarda kalenin emanet edileceği isim merak ediliyor.

Listesinde Marc-Andre ter Stegen ve Yann Sommer gibi isimler de olan Galatasaray'ın ilk hedefi Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Paris Saint-Germain'nin İtalyan eldiveni Gianluigi Donnarumma.

GALATASARAY'DAN "CAZİP" TEKLİF

Gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre sarı-kırmızılılar, İtalyan kaleciye kişisel şartlarda yüksek bir teklif yaptı.

Galatasaray'da Donnarumma heyecanı! Yıldız kaleciden cevap geldi - 1. Resim

YILDIZ KALECİDEN CEVAP

Haberin devamında dünyaca ünlü kalecinin transfer için bekleme kararı aldığı ve transferin şu an için oldukça zor olduğu bildirildi. Ayrıca oyuncunun kulübü Paris Saint-Germain'in deneyimli eldiven ile henüz yeni sözleşme için pazarlık masasına oturmadığı belirtildi.

MANCHESTER CITY DE PUSUDA

Haberde İngiliz Manchester City'nin de tıpkı Galatasaray gibi yakın takipte olduğu ve Donnarumma'nın Paris Saint-Germain ile sözleşme yenilememesi halinde oyuncu için harekete geçeceği iddia edildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Paris Saint-Germain ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki file bekçisi, geçen sezon çıktığı 47 maçta 43 gol yemiş ve 17 müsabakada kalesini gole kapatmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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