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Galatasaray'da Fernando Muslera'dan son karar! "Başkan ne derse o" demişti böyle açıkladı

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Galatasaray&#039;da Fernando Muslera&#039;dan son karar! &quot;Başkan ne derse o&quot; demişti böyle açıkladı

Spor Haberleri

Bu sezon sonunda Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın geleceği ile ilgili kararı merak konusuydu. Geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılı formayla 500.maçına çıkan 37 yaşındaki file bekçisi son kararını verirken o kararın detayları da belli oldu.

2011 yazında Lazio'dan, Galatasaray kadrosuna katılan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılı formayı 500.kez sırtına geçirmişti. Bu sezon sonunda sözleşmesi biten file bekçisinin, kariyeri için vereceği son karar merak ediliyordu. Nitekim sonunda o kararı açıkladı. 

Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Muslera, kendisine yöneltilen "1 yıl daha burada mısın?" sorusuna "Başkan ne derse o" diyerek, Galatasaray'da kalmaya yeşil ışık yakmıştı.

Galatasaray'da Fernando Muslera'dan son karar!

SON KARARINI AÇIKLADI

37 yaşındaki tecrübeli kaleci geleceği hakkındaki son kararı yönetimle paylaştı. Fanatik'in haberine göre; Galatasaray forması giymenin ve kaldırdığı kupanın kendisini gururlandırdığını söyleyen Muslera “Burada forma giymek beni çok mutlu eden ve gurur veren bir şey. Amacım fiziğim elverdiğince oynayabilmek. Kendimi çok iyi hissediyorum. Önümüzdeki birkaç yıl daha burada olmak isterim” diye konuştu.

İŞTE YENİ MAAŞI

Sarı-kırmızılılarda kalması netleşen Muslera'nın maaşı da belli oldu. Galatasaray yönetimi ilk görüşmelere 1.5 milyon Euro ile başladı. Ancak tecrübeli eldiven ile .2 milyon Euro yıllık ücret üzerinden sözleşme imzalayacak gibi görünüyor.

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