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Galatasaray'da geri sayım başladı! Orta saha transferinde işlem tamam

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;da geri sayım başladı! Orta saha transferinde işlem tamam

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da orta saha transferi, beklenen sağ bek transferinden daha erken açıklanabilir. Dış basında yer alan iddialar, Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız orta saha oyuncusu Scott McTominay ile anlaşma sürecinde sona yaklaştığını gösteriyor.

Lucas Torreira’nın yanına yapılacak takviye için uzun süredir birçok yıldızla görüşen Galatasaray, tercihini Scott McTominay’den yana kullandı. İngiliz gazetelerine göre, Sarı-Kırmızılılar 27 yaşındaki İskoç futbolcuyla prensipte anlaşma sağladı.

Taraflar, kontrat şartlarını belirleyerek imza aşamasına geldi. Manchester United’ın da bu transferi desteklediği ve bonservis konusunda anlaşmanın çok yakın olduğu belirtiliyor. Manchester United altyapısında yetişen ve kariyerinde sadece bu kulüpte forma giyen McTominay, bu transferle ilk kez İngiltere dışına çıkacak.

Galatasaray'da geri sayım başladı! Orta saha transferinde işlem tamam - 1. Resim

1.91 boyunda ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken McTominay, ön libero pozisyonunda oynamasına rağmen zaman zaman stoper olarak da görev yapabiliyor. İskoçya Milli Takımı’nda ise 10 numara pozisyonunda oynayan tecrübeli futbolcu, EURO 2024’te bu pozisyonda gol atmayı başardı.

Galatasaray'da geri sayım başladı! Orta saha transferinde işlem tamam - 2. Resim

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, McTominay’ın orta sahada Torreira’nın yükünü hafifleteceğini ve geriden oyun kurmada rahatlık sağlayacağını düşünüyor. İskoç futbolcunun oyun zekasıyla fark oluşturacağına inanan Buruk ve ekibi, bu nedenle hem bonservis hem de maaş konusunda cömert davrandı. Galatasaray, yaz transfer bütçesinin büyük bir bölümünü orta saha ve sağ bek takviyeleri için ayırmış durumda.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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