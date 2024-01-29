Galatasaray'da ikinci ayrılık: Angelino resmi imza için İtalya'da

Galatasaray'ın yollarını ayırma kararı aldığı Angelino, sezonun ikinci devresinde İtalya'da forma giyecek. Bu sabah İstanbul'dan ayrılan İspanyol sol bek, Roma'nın teklifini kabul etti.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Angelino ile anlaşmaya vardı.

Sezon başı Leipzig'den Galatasaray'a kiralanan İspanyol oyuncu, beklentilerin altında kalınca gözden çıkarılmıştı.

Angelino'ya talip olan Roma, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla renklerine bağladı.

ANGELINO İTALYAN DEVİYLE ANLAŞTI

Bugün İstanbul'dan ayrılan 27 taşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek için İtalya'ya gitti.

Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 19 maça çıkan Angelino, 1 gol ve 1 asist katkısında bulundu.