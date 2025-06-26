Galatasaray'da kaleye sürpriz aday: Kevin Mier!

Muslera sonrası kaleye geçecek ismi arayan Sarı-Kırmızılılar, Cruz Azul'un Kolombiyalı kalecisini listesine aldı.

Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci transferine ağırlık veren Galatasaray, rotasını Meksika'ya çevirdi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Sarı-Kırmızılılar, Cruz Azul forması giyen 25 yaşındaki Kevin Mier'i gündemine aldı.

Kolombiyalı eldiven için bilgi toplayan Galatasaray, uygun mali şartlar oluşması durumunda resmi temasa geçecek.

Maliyet nedeniyle daha önce birçok kaleci transferinden vazgeçen yönetimin, bu kez şartları zorlama ihtimali yüksek.

Bu sezon Cruz Azul formasıyla 48 maçta görev yapan Kevin Mier, 21 karşılaşmada kalesini gole kapatırken, toplamda 42 gol yedi.