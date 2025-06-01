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Galatasaray'da Muslera ve Mertens'ten sonra bir yıldız daha gidiyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;da Muslera ve Mertens&#039;ten sonra bir yıldız daha gidiyor!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Napoli’den kiralanan ve kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Nijeryalı yıldız, eşyalarını topladı “Gidiyorum” şarkısıyla veda mesajını verdi…

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Henüz resmen “gidiyorum’ demedi ancak ayrılık rüzgârları esmeye başladı. Şampiyonluk sonrasında bütün Galatasaray camiasının ne yapacağını merak ettiği Victor Osimhen, veda etmese de sinyallerini açıkça vermeye başladı.

Galatasaray'da Muslera ve Mertens'ten sonra bir yıldız daha gidiyor! - 1. Resim

Nijeryalı futbolcu İstanbul’daki eşyalarını toplarken bu da güçlü olan ayrılık ihtimalini daha da perçinledi. Yıldız golcü, sosyal medya hesabından Sezen Aksu’dan “Gidiyorum” parçasını paylaştı. Galatasaray yönetimine henüz net cevabını vermeyen Osimhen için oklar artık Arabistan’ı göstermeye başladı.

Galatasaray'da Muslera ve Mertens'ten sonra bir yıldız daha gidiyor! - 2. Resim

NAPOLİ 75'TE ISRARCI

Kendisine teklif yapan Suudi kulüplerinden 45 milyon avro yıllık ücret isteyen Victor Osimhen, Neom ile Al Hilal’in resmî tekliflerini bekliyor. Bu kulüplere istediği rakamı söyleyip beklemeye geçen Osimhen iki kulübün şartlarını sunması ile birlikte nihai kararını resmen açıklayacak. 30 milyon avroya çıkan Suudi kulüplerinin Osimhen için bu teklifi arttırması hâlinde imzalar atılacak.

Galatasaray'da Muslera ve Mertens'ten sonra bir yıldız daha gidiyor! - 3. Resim

Bu arada Osimhen’in, kalma ihtimaline karşılık Napoli ile de temaslarını sürdüren Galatasaray’a İtalyanlar “75 milyon avrodan aşağı bırakmayız” cevabını verdi. 

Galatasaray'da Muslera ve Mertens'ten sonra bir yıldız daha gidiyor! - 4. Resim

45 NUMARADAN 45 GOLE KATKI

Kiralık bir oyuncunun bir takımı bu denli alıp sırtladığı çok az görülmüştür. Victor Osimhen, sarı kırmızılı formayla ligde 41 maça çıkarken, 37 gol ve 8 asistle 45 gole doğrudan katkı yaptı. Ligi gol kralı olarak tamamlayan Osimhen, Başakşehir maçında sahaya çıkarken stat hoparlöründen “Gitme kal bu şehirde” şarkısı çalındı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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