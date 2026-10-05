Galatasaray'da Okan Buruk'tan Leroy Sane operasyonu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, performansı düşük olan ve şu ana kadar skora katkı veremeyen Leroy Sane için kolları sıvadı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Aslan’da Leroy Sane markaj altında… Teknik Direktör Okan Buruk, bu sezon havasını bir türlü bulamayan ve şu ana kadar skora katkı veremeyen Alman oyuncu için kolları sıvadı. Millî arada Sane ile özel olarak ilgilenen Buruk, öğrencisine ne kadar kaliteli ve değerli olduğunu anlatıp moral verdi. Son dönemde yedek kaldığı için de suratı düşen Leroy Sane, performansındaki düşüş nedeniyle Almanya Millî Takımı kadrosuna da alınmamıştı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa cevabı

Leroy Sane

EVİNİ DE DEĞİŞTİRDİ

Okan Buruk, geçen sezon sarı kırmızılı takıma önemli katkı veren Sane’nin etkinliğini daha da artırmak istiyor. G.Saray’ın hocası, özellikle top kayıpları sonrası savunmaya yardım etmesini de istediği Sane’yi cuma günü oynanacak Kasımpaşa maçında 11’de düşünüyor. Yıldız ismin Kemerburgaz’daki dairesinden çıkıp Okan Buruk, Osimhen, İlkay, Uğurcan ve Barış Alper’in de oturduğu Göktürk’teki siteye taşınmasının da olumlu etki yapması bekleniyor.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala