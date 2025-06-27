Galatasaray'da Osimhen çılgınlığı! Okan Buruk: "Taraftar çıldırdı başkanım"

Galatasaray'ın Bodrum'daki şampiyonluk kutlamasında taraftarlardan Osimhen tezahüratı geldi. Okan Buruk'un esprili cevabı geceye damga vurdu.

Trendyol Süper Lig’de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Bodrum'da düzenlenen özel bir organizasyonla zaferini kutladı.

Etkinlikte teknik direktör Okan Buruk ile başkan Dursun Özbek arasında geçen esprili diyalog geceye damgasını vurdu.

Sahneye çıkan Okan Buruk, yeni sezon planlamasına dair, "En güçlü şekilde kadromuzu hazırlayacağız" dedi. Bu sırada seyircilerden, "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor" sesleri yükseldi.

Buruk, Dursun Özbek'e dönerek, "Tabii ki taraftar çıldırıyor başkanım, onu da göz ardı etmeyelim" cevabını verdi.

Sözü devralan başkan Dursun Özbek ise esprili şekilde, "Hocam Allah aşkına taraftar çıldırdı, sen de mi çıldırdın?" dedi.