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Monaco'dan Ter Stegen hamlesi! Galatasaray da ilgilenmişti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Monaco&#039;dan Ter Stegen hamlesi! Galatasaray da ilgilenmişti
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Barcelona'nın yıldız kalecisi Ter Stegen için talipler artıyor. Fransız takım Monaco, tecrübeli kaleci ile iletişime geçtiği aktarıldı. Alman eldiven Katalan ekibinde kalmak istediğini iletti. İşte transferin ayrıntıları...

Kaleci transferinde bir çok takımın ilgisini çeken Ter Stegen'e bir talip de Fransa'dan geldi. 

Monaco'dan Ter Stegen hamlesi! Galatasaray da ilgilenmişti - 1. Resim

MONACO İLETİŞİME GEÇTİ

Marca'nın haberine göre, Monaco, Marc-Andre ter Stegen transferi için oyuncu tarafıyla doğrudan iletişime geçti. Fransız ekibi, tecrübeli kaleciye ilgisini iletti ancak beklediği cevabı alamadı.

Monaco'dan Ter Stegen hamlesi! Galatasaray da ilgilenmişti - 2. Resim

Haberde, Barcelona ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alman kalecinin, şu aşamada takımdan ayrılmak istemediğini kulübe bildirdiği ifade edildi.

Barcelona'nın yıldız kalecisi Ter Stegen için girişimlerde bulunan Galatasaray, transfer sürecini askıya aldığı biliniyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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