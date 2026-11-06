Galatasaray'da Osimhen şoku! Ameliyat masasına yatıyor

Galatasaray, Stuttgart maçında sol dizinden sakatlanan Victor Osimhen’in artroskopik ameliyat olacağını ve Amed Sportif Faaliyetler maçının kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde VfB Stuttgart ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Victor Osimhen'in Amed Sportif Faaliyetler maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Osimhen'in sol dizinde esneme meydana geldiği ve MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, golcü futbolcunun yarın kulüp doktoru Yener İnce tarafından artroskopik diz ameliyatına alınmasının planlandığı kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla Victor Osimhen bu sezon 11 maçta süre aldı. Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol kaydederken 3 asist yaptı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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