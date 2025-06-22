Galatasaray'da savunmaya Japon takviyesi! Koki Machida listede

Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Belçika'da forma giyen Koki Machida'yı radarına aldı. Cimbom, oyuncu için teklif hazırlığında.

Yeni sezon öncesi savunma hattına takviye yapmayı planlayan Galatasaray, transfer listesine dikkat çeken bir ismi ekledi. Sarı-kırmızılılar, Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'de forma giyen Japon stoper Koki Machida ile ilgileniyor.

TEKLİF YAPILACAK

Posta'nın haberine göre, Galatasaray'ın scout ekibinden gelen rapor doğrultusunda harekete geçen yönetim, 27 yaşındaki oyuncu için araştırmalarını hızlandırdı. Machida için ilerleyen günlerde resmi bir teklif yapılması bekleniyor.

Belçika ekibiyle bu sezon 48 maçta görev yapan Machida söz konusu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti. Union S.G ile 1 yıl daha kontratı bulunan deneyimli savunmacının 11 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Machida, Japonya Milli Takımı ile de 17 maçta görev yaptı.