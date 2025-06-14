Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor! En az 6 isimle yollar ayrılacak

Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor! En az 6 isimle yollar ayrılacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;da yaprak dökümü başlıyor! En az 6 isimle yollar ayrılacak
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezona Leroy Sane transferiyle hızlı giren Galatasaray’da kadroda büyük değişim kapıda. Sarı-kırmızılılarda en az 6 oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, sezonu Ziraat Türkiye Kupası'yla da taçlandırarak çifte kupayla kapattı. Yeni sezonda hedeflerini daha da büyüten sarı-kırmızılılar, Leroy Sane transferiyle Avrupa'da da ses getirdi.

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Fernando Muslera ve Dries Mertens takımdan resmen ayrıldı. Yönetim, yeni sezonun planlamasını sürdürürken takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.

Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor! En az 6 isimle yollar ayrılacak - 1. Resim

FRANKOWSKİ

Geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen Polonyalı futbolcu, beklentilerin uzağında kaldı. Zorunlu satın alma opsiyonu devreye girerken, teklif gelmesi durumunda oyuncunun satışı gündeme gelecek.

Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor! En az 6 isimle yollar ayrılacak - 2. Resim

JELERT

Danimarkalı genç sağ bek için kiralama formülü masada. Daha fazla süre alabileceği bir takıma geçici olarak gönderilmesi bekleniyor.

Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor! En az 6 isimle yollar ayrılacak - 3. Resim

CUESTA

Kolombiyalı stoperin ilk hedef bonservisiyle satılması. Ancak bu gerçekleşmezse kiralama seçeneği de değerlendirilecek.

Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor! En az 6 isimle yollar ayrılacak - 4. Resim

KEREM DEMİRBAY

Geçtiğimiz sezon sınırlı süre alan deneyimli orta saha için ayrılık masada. Yönetim, oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor! En az 6 isimle yollar ayrılacak - 5. Resim

YUSUF DEMİR

Teknik direktör Okan Buruk'un kalmasını istediği Yusuf'un daha fazla süre alabileceği bir takıma transfer olma ihtimali bulunuyor. İspanya'dan iki kulübün ilgisi olduğu ifade edildi.

Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor! En az 6 isimle yollar ayrılacak - 6. Resim

ALVARO MORATA

Kiralık sözleşmesi devam etse de aldığı süreden memnun olmayan İspanyol forvet, ülkesinden ve İtalya'dan gelen teklifleri değerlendirmeye açık.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin ilk yurt dışı obüs ihracatıydı! Şimdi de ilk kez Avrupa'ya satılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Barış Alper Yılmaz kararını verdi! Yeni adresi Bundesliga - SporBarış Alper Yılmaz kararını verdi! Yeni adresi BundesligaFenerbahçe, Riccardo Orsolini'nin peşinde! Mourinho listesine aldı - SporFenerbahçe, Riccardo Orsolini'nin peşinde!Resmi açıklama geldi: Bernardo Silva gerçeği! Galatasaray isim vererek duyurdu - SporResmi açıklama: Bernardo Silva'da son durumLeroy Sane imzayı atıp, Bayern Münih'e döndü! 36 milyon euroluk transfer: Galatasaray önlemini böyle aldı - Spor36 milyon euroluk transfer! G.Saray önlemini aldıBeşiktaş'ta 'yok artık' dedirten acı gerçek! Borç 2 ayda 1,4 milyar TL arttı - Spor'Yok artık' dedirten acı gerçek! Borç 2 ayda tavan yaptıSkandaldan 2 ay sonra konuştu: Yumruk attığı Hasan Arat'a "malum şahıs" dedi: Gücüm yetiği kadar... - SporBeşiktaş'ta skandal: Gücüm yettiği kadar...
Sonraki Haber Yükleniyor...