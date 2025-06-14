Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor! En az 6 isimle yollar ayrılacak

Yeni sezona Leroy Sane transferiyle hızlı giren Galatasaray’da kadroda büyük değişim kapıda. Sarı-kırmızılılarda en az 6 oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, sezonu Ziraat Türkiye Kupası'yla da taçlandırarak çifte kupayla kapattı. Yeni sezonda hedeflerini daha da büyüten sarı-kırmızılılar, Leroy Sane transferiyle Avrupa'da da ses getirdi.

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Fernando Muslera ve Dries Mertens takımdan resmen ayrıldı. Yönetim, yeni sezonun planlamasını sürdürürken takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.

FRANKOWSKİ

Geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen Polonyalı futbolcu, beklentilerin uzağında kaldı. Zorunlu satın alma opsiyonu devreye girerken, teklif gelmesi durumunda oyuncunun satışı gündeme gelecek.

JELERT

Danimarkalı genç sağ bek için kiralama formülü masada. Daha fazla süre alabileceği bir takıma geçici olarak gönderilmesi bekleniyor.

CUESTA

Kolombiyalı stoperin ilk hedef bonservisiyle satılması. Ancak bu gerçekleşmezse kiralama seçeneği de değerlendirilecek.

KEREM DEMİRBAY

Geçtiğimiz sezon sınırlı süre alan deneyimli orta saha için ayrılık masada. Yönetim, oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

YUSUF DEMİR

Teknik direktör Okan Buruk'un kalmasını istediği Yusuf'un daha fazla süre alabileceği bir takıma transfer olma ihtimali bulunuyor. İspanya'dan iki kulübün ilgisi olduğu ifade edildi.

ALVARO MORATA

Kiralık sözleşmesi devam etse de aldığı süreden memnun olmayan İspanyol forvet, ülkesinden ve İtalya'dan gelen teklifleri değerlendirmeye açık.