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Galatasaray'dan Ederson hamlesi! Yapılan teklif ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;dan Ederson hamlesi! Yapılan teklif ortaya çıktı
Galatasaray, Manchester City, Transfer, Kaleci, Muslera, Brezilya, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Muslera sonrası kaleyi devretmek istediği Ederson için Manchester City ile görüşmelerde ilerleme kaydetti. Sarı-kırmızılılar, İngiliz devine 3 milyon euro teklif etti.

Kaleci transferinde hareketli günler yaşayan Galatasaray, Fernando Muslera sonrası kaleyi devralacak ismi belirlemek üzere önemli adımlar atıyor. Listenin başında yer alan Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson için sarı-kırmızılılar temaslarını sıklaştırdı.

Galatasaray'dan Ederson hamlesi! Yapılan teklif ortaya çıktı - 1. Resim

L'Equipe'in haberine göre, Galatasaray yönetimi, Ederson için Manchester City'ye 3 milyon Euro bonservis teklifinde bulundu. 31 yaşındaki kaleciyle şartlarda anlaşmaya varan Galatasaray'ın, kulüpler arasındaki pazarlıkta da önemli mesafe kat ettiği belirtiliyor.

Galatasaray'dan Ederson hamlesi! Yapılan teklif ortaya çıktı - 2. Resim

2017'den bu yana Manchester City forması giyen Ederson'un İngiliz deviyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Brezilyalı kaleci, City kariyerinde 7 sezonda 372 maça çıkarken, 168 maçta kalesini gole kapattı ve 15 kupa kazandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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