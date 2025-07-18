Galatasaray'dan Ederson hamlesi! Yapılan teklif ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Temmuz 2025 18:21 - Güncelleme: 18 Temmuz 2025 18:24 - Güncelleme:

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Galatasaray, Muslera sonrası kaleyi devretmek istediği Ederson için Manchester City ile görüşmelerde ilerleme kaydetti. Sarı-kırmızılılar, İngiliz devine 3 milyon euro teklif etti.

Kaleci transferinde hareketli günler yaşayan Galatasaray, Fernando Muslera sonrası kaleyi devralacak ismi belirlemek üzere önemli adımlar atıyor. Listenin başında yer alan Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson için sarı-kırmızılılar temaslarını sıklaştırdı. İlgili Haber Galatasaray'dan KAP'a Florya bildirimi! İmzalar atıldı L'Equipe'in haberine göre, Galatasaray yönetimi, Ederson için Manchester City'ye 3 milyon Euro bonservis teklifinde bulundu. 31 yaşındaki kaleciyle şartlarda anlaşmaya varan Galatasaray'ın, kulüpler arasındaki pazarlıkta da önemli mesafe kat ettiği belirtiliyor. 2017'den bu yana Manchester City forması giyen Ederson'un İngiliz deviyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Brezilyalı kaleci, City kariyerinde 7 sezonda 372 maça çıkarken, 168 maçta kalesini gole kapattı ve 15 kupa kazandı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran