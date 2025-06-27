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Galatasaray'dan Enzo Boyomo hamlesi! Aslan devlerle yarışta

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;dan Enzo Boyomo hamlesi! Aslan devlerle yarışta
Galatasaray, Transfer, Osasuna, Juventus, Aston Villa, Crystal Palace, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Osasuna forması giyen Kamerunlu stoper Enzo Boyomo'yu kadrosuna katmak istiyor. 23 yaşındaki savunmacı için Avrupa'nın devleriyle kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.

Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için rotasını La Liga'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Osasuna'nın genç stoperi Enzo Boyomo'yu gündemine aldı.

23 yaşındaki Kamerunlu oyuncu, performansıyla sadece Türkiye'de değil, Avrupa devlerinde de dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

Galatasaray'dan Enzo Boyomo hamlesi! Aslan devlerle yarışta - 1. Resim

TRANSFER LİSTESİNE EKLENDİ

Africafoot'ta yer alan habere göre, Galatasaray'ın yanı sıra Juventus, Aston Villa ve Crystal Palace da Boyomo'yu transfer listesine aldı. 

İspanyol ekibi, oyuncunun sözleşmesindeki 25 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenmesini şart koşuyor.

Galatasaray'dan Enzo Boyomo hamlesi! Aslan devlerle yarışta - 2. Resim

Enzo Boyomo, geçtiğimiz sezon Osasuna formasıyla çıktığı 40 maçta 2 gollük asist sağladı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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