Galatasaray, yaz transfer döneminde Burnley'den kiraladığı Lesley Ugochukwu'nun satın alma maddesindeki maç sayısını artırmak için oyuncunun temsilcisi ve ailesiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

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Galatasaray, yaz transfer döneminde Burnley'den kiraladığı Lesley Ugochukwu için harekete geçti. Sarı kırmızılılar, 22 yaşındaki orta sahanın temsilcisi ve ailesiyle dostane bir görüşme gerçekleştirerek oyuncunun geleceğini masaya yatırdı.

MAÇ SAYISI ARTIRILACAK

HTSpor'un haberine göre; Galatasaray, hem kendi lehine hem de oyuncunun lehine olabilecek seçenekleri konuştu. Cimbom, Fransız oyuncudan vazgeçmiş değil ama satın alma maddesindeki şart olan maç sayısını artırmak istiyor.

OYUNCU CEPHESİ SICAK BAKIYOR

Oyuncu kanadı da Ugochukwu’nun daha fazla süre almasını istiyor ve Galatasaray'ın maç sayısının artırılma teklifine sıcak bakıyor.

Galatasaray - Aston Villa

SATIN ALMA OPSİYONU 22.5 MİLYON POUND

Sarı kırmızılılarda şu ana kadar 9 maça çıkan ve sadece 140 dakika sahada kalan Ugochukwu, gol ya da asist katkısı yapamadı. 3 milyon pounda kiralanan Ugochukwu'nun 22.5 milyon poundluk satın alma opsiyonu bulunuyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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