MHK Başkanı Anthony Taylor, Süper Lig'deki tartışmalı pozisyonları yorumladı. Galatasaray'ın Samsunspor'a attığı ilk gol için hakemin ve VAR'ın yanlış karar verdiğini belirten Taylor, "Golün iptal edilmesi gerekirdi." sözleriyle tartışmalara son noktayı koydu. Beşiktaş'ın Konyaspor karşısında iptal edilen golünü de değerlendiren Taylor, "İptal kararı doğru" dedi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Anthony Taylor, Süper Lig'in 12. haftasının ardından tartışmalı hakem kararlarının analizini yaptı.

"BEŞİKTAŞ'IN İPTAL EDİLEN GOLÜNDE KARAR DOĞRU"

Beşiktaş'ın Konyaspor'u mağlup ettiği maçta Vlahovic'in ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünü değerlendiren Anthony Taylor, "Ofsayt pozisyonunun değerlendirilmesinde oyuncuların elleri ve kolları dikkate alınmaz. Ofsaytı belirlemek amacıyla kolun üst sınırı, koltuk altı bölgesinin alt hizası olarak kabul edilir.

Bu pozisyonda Konyaspor'un 3 numaralı oyuncusunun sağ kolu değerlendirmeye alınmamaktadır. Konyaspor'un 5 numaralı oyuncusunun sağ dizi, 3 numaralı oyuncunun koltuk altının alt hizasından daha ileride olduğu için değerlendirmede esas alınmaktadır.

Elde edilen veriler, Beşiktaş'ın 28 numaralı oyuncusunun sağ dizinin ofsayt pozisyonunda olduğunu göstermektedir. Oyuncu topa dokunarak gol attığı için oyuna müdahale etmekte ve ofsayt ihlalinde bulunmaktadır. Sistemin saha içerisindeki hakemlere anlık sesli uyarı sağlaması sayesinde karar hızlı bir şekilde verilmektedir." ifadelerini kullandı.

Dusan Vlahovic'in gol pozisyonu

"GALATASARAY'IN GOLÜ OFSAYT"

Galatasaray'ın Samsunspor maçında Torreira ile bulduğu ilk golde hakem kararını hatalı bulan Anthony Taylor, "Galatasaray'ın 42 numaralı oyuncusu, takım arkadaşı kaleye şut çektiği sırada ofsayt pozisyonunda bulunmaktadır.

Hakemlerin değerlendirmesi gereken husus, Galatasaraylı oyuncunun kalecinin görüş açısını açıkça engelleyerek topa müdahale etmesini engelleyip engellemediğidir.

Görüntüler, Galatasaray'ın 42 numaralı oyuncusunun kalecinin görüş açısını kapatması nedeniyle kalecinin ilk şutun çekildiği anda topu göremediğini açıkça göstermektedir. Bu nedenle Galatasaraylı oyuncunun rakibine müdahale ederek ofsayt ihlalinde bulunduğu değerlendirilmektedir. Ayrıca VAR'ın hakemi saha kenarında incelemeye davet ederek pozisyona müdahale etmesi beklenmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Galatasaray'ın Lucas Torreira ile buldu ilk gol

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala