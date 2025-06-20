Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'dan Morata kararı: Bedelsiz ayrılık yok

Galatasaray'dan Morata kararı: Bedelsiz ayrılık yok

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;dan Morata kararı: Bedelsiz ayrılık yok
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, İspanyol golcü Alvaro Morata'nın ayrılmak istemesi durumunda dahi bonservis bedeli almadan göndermeyi düşünmüyor. Yönetim, olası bir ayrılıkta mutlaka ücret talep edecek.

Alvaro Morata'nın geleceği Galatasaray'da belirsizliğini korurken, sarı-kırmızılı yönetim İspanyol yıldızla ilgili flaş karar geldi.

Galatasaray'dan Morata kararı: Bedelsiz ayrılık yok - 1. Resim

Takımdan ayrılmak istediği yönünde iddialar çıkan Morata için Galatasaray cephesi, olası bir vedada bonservis bedelinden vazgeçmeyi düşünmüyor.

Galatasaray'dan Morata kararı: Bedelsiz ayrılık yok - 2. Resim

Sarı-kırmızılılar, 31 yaşındaki forvetten gelir elde etmeden ayrılmasını istemiyor ve bu nedenle ayrılık senaryosunda bonservis ya da tazminat talep edecek.

Galatasaray'dan Morata kararı: Bedelsiz ayrılık yok - 3. Resim

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 16 maça çıkan Morata, 7 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Avrupalı bakandan çarpıcı sözler: NATO'nun artık var olma nedeni kalmadı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray’ın kamp programı belli oldu! 4 hazırlık maçı oynanacak - SporGalatasaray’ın kamp programı belli oldu!Başakşehir'den savunmaya takviye! Onur Bulut resmen açıklandı - SporTransferde mutlu son! Süper Lig ekibi duyurduCumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımını kabul etti - SporErdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımını kabul ettiTrabzonspor'dan Victor Nelsson’a veto! Fatih Tekke transferi istemedi - SporFatih Tekke'den flaş hamle! Yıldız oyuncu reddedildiGalatasaray'dan savunmaya yerli hamle! Ahmetcan Kaplan listede - SporGalatasaray'dan savunmaya yerli hamle!Trabzonspor'dan ilk hamle! Wagner Pina ile anlaşma sağlandı - SporFırtına transferi resmen açıkladı!
Sonraki Haber Yükleniyor...