Galatasaray'dan Morata kararı: Bedelsiz ayrılık yok

Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Haziran 2025 19:55 - Güncelleme: 20 Haziran 2025 20:01 - Güncelleme:

Galatasaray, İspanyol golcü Alvaro Morata'nın ayrılmak istemesi durumunda dahi bonservis bedeli almadan göndermeyi düşünmüyor. Yönetim, olası bir ayrılıkta mutlaka ücret talep edecek.

Alvaro Morata'nın geleceği Galatasaray'da belirsizliğini korurken, sarı-kırmızılı yönetim İspanyol yıldızla ilgili flaş karar geldi. İlgili Haber Galatasaray'da beklenmedik gelişme: Ayrılık yaklaşıyor: Mario Lemina ile anlaşma sağlandı Takımdan ayrılmak istediği yönünde iddialar çıkan Morata için Galatasaray cephesi, olası bir vedada bonservis bedelinden vazgeçmeyi düşünmüyor. Sarı-kırmızılılar, 31 yaşındaki forvetten gelir elde etmeden ayrılmasını istemiyor ve bu nedenle ayrılık senaryosunda bonservis ya da tazminat talep edecek. Bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 16 maça çıkan Morata, 7 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran