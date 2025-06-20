Galatasaray'dan Morata kararı: Bedelsiz ayrılık yok
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Galatasaray, İspanyol golcü Alvaro Morata'nın ayrılmak istemesi durumunda dahi bonservis bedeli almadan göndermeyi düşünmüyor. Yönetim, olası bir ayrılıkta mutlaka ücret talep edecek.
Alvaro Morata'nın geleceği Galatasaray'da belirsizliğini korurken, sarı-kırmızılı yönetim İspanyol yıldızla ilgili flaş karar geldi.
Takımdan ayrılmak istediği yönünde iddialar çıkan Morata için Galatasaray cephesi, olası bir vedada bonservis bedelinden vazgeçmeyi düşünmüyor.
Sarı-kırmızılılar, 31 yaşındaki forvetten gelir elde etmeden ayrılmasını istemiyor ve bu nedenle ayrılık senaryosunda bonservis ya da tazminat talep edecek.
Bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 16 maça çıkan Morata, 7 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran