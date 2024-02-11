Galatasaray ve Fenerbahçe birbirine girdi! Karşılıklı çatışma gündem oldu

Galatasaray resmi sosyal medya hesabı, Fenerbahçe - Alanyaspor maçı sonrası gündem olacak bir paylaşım yaparak göndermede bulundu. Fenerbahçe'den kısa süre sonra ezeli rakibine cevap geldi.

Süper Lig'in 25. haftasını lider kapatan Galatasaray, Fenerbahçe-Alanyaspor mücadelesi sonrası ezeli rakibine göndermede bulundu.

Hakem kararlarını eleştiren sarı-kırmızılıların açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı…Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak."

FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A CEVAP

Kör hakemleri, komik penaltıları, yıllarca konuşulan skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen; kurgu şampiyonluklarıyla futbol tarihine kazınan, dualarla himmetlerle ayağa kaldırılan kulübe notumuz; “Kişi kendinden bilir işi…” Bu sezon saha içi saha dışı kurgularınız tutmayacak; algı, manipülasyon ve yalanlar değil hak eden kazanacak, FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK.