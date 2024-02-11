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    • Galatasaray maçı öncesi Emre Belözoğlu: Çok üzgünüm

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Galatasaray maçı öncesi Emre Belözoğlu: Çok üzgünüm
    Emre Belözoğlu, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ankaragücü Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor karşı alınan 1-0'lık karşılaşma sonrası hakemleri eleştirdi.

    Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 1-0 yenilen Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu, ligde hiçbir maçın kolay olmadığını söyledi.

    Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok basit top kayıpları yaşadıklarını dile getirdi.

    EMRE BELÖZOĞLU: ZORLUKTA GEÇECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR

    "Rakip 1-0'ı yakaladıktan sonra da üretmeye çalıştık. İkinci yarıda oyunu nispeten daha hareketlendirdik. Ceza sahasına indik. Pozisyonlara girdiğimizi düşünüyorum. İlk yarıda da hatta maçın ikinci dakikası dahil olmak üzere pozisyonlara girdik. Aynı problemlerimiz devam ediyor. Bunları düzeltmek için çalışacağız. Konyaspor'u tebrik ederim. Ligde hiçbir maç kolay değil. Bu saatten sonra da bizim adımıza da her maç ayrı ayrı değerlendirmemiz gereken zorlukta geçecek gibi görünüyor."

    Galatasaray maçı öncesi Emre Belözoğlu: Çok üzgünüm

    EMRE BELÖZOĞLU: ÜZLÜYORUM

    "Camiam adına çok üzgünüm. Hakemler adına çok üzgünüm. Kendini bu pozisyona sokuyorlar. Bu kadar net verilmemesinin arkasında hiçbir şey aranamayacak kadar çok bariz bir hata. Yani bir şey söylersek, Galatasaray maçımız var. Takımın başında olmak istiyorum. Bu camiaya gönül vermiş herkes adına çok üzgünüm ama hakemler adına da çok üzgünüm. Çünkü bu seviyelere bu kadar bariz, açık, aşikar hatalar bence yakışmıyor."

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Emre Belözoğlu
    Haberler > Spor > Galatasaray maçı öncesi Emre Belözoğlu: Çok üzgünüm
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