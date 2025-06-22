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Galatasaray'dan Richarlison hamlesi! Transfere yeşil ışık

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;dan Richarlison hamlesi! Transfere yeşil ışık
Galatasaray, Richarlison, Osimhen, Transfer, Brezilya, Tottenham, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Osimhen transferi çıkmaza girerse, Galatasaray rotayı Richarlison'a çevirecek. Brezilyalı yıldız Cimbom'a sıcak bakıyor.

Yeni sezonda hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Victor Osimhen transferinde yaşanabilecek olumsuz bir senaryo için alternatiflerini hazırlıyor. Sarı-kırmızılıların listesindeki son isim ise Premier Lig devi Tottenham'ın yıldız forveti Richarlison oldu.

Galatasaray'dan Richarlison hamlesi! Transfere yeşil ışık - 1. Resim

ASLAN'A YEŞİL IŞIK

Posta gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray, Brezilyalı golcüyü gündemine aldı. 28 yaşındaki yıldızın, Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı ve sürecin olumlu yönde ilerleyebileceği belirtiliyor.

Geçtiğimiz sezon 24 maçta 942 dakika sahada kalan 28 yaşındaki Brezilyalı yıldız, 5 gol, 2 asist kaydetti. Richarlison'un mevcut transfer değeri 20 milyon Euro. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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