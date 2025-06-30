Galatasaray'dan sağ beke hamle! Juventus, Alberto Costa teklifini reddetti

Galatasaray, sağ bek arayışında rotasını Juventus'a çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Alberto Costa için teklif sundu ancak İtalyan devi teklifi geri çevirdi.

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, transferde gözünü sağ bek hattına dikti. Sarı-kırmızılı ekip, Juventus forması giyen Alberto Costa için resmi girişimde bulundu.

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Geçtiğimiz sezonun devre arasında 13,5 milyon euro bonservis bedeliyle Vitoria Guimaraes'ten Juventus'a transfer olan 21 yaşındaki Portekizli sağ bek, İtalyan devinin A takımında düzenli forma şansı bulmakta zorlandı.

DAZN'da yer alan habere göre Galatasaray, Costa için Juventus'a resmi teklifini iletti ancak bu teklif reddedildi. Juventus'un genç oyuncuyu henüz bırakmak istemediği ifade ediliyor.

21 yaşındaki sağ bek, Juventus forması ile çıktığı 34 maçta 1 gol 6 asistlik performans sergiledi. Portekizli bekin piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.