Galatasaray'dan savunmaya yerli hamle! Ahmetcan Kaplan listede

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Ajax’ta forma giyen Ahmetcan Kaplan için devreye girdi. Genç stoper, sarı-kırmızılılara sıcak baktığı belirtildi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunma hattı için yerli oyuncuya yöneldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray yönetimi, 22 yaşındaki Ahmetcan Kaplan'ın durumunu yakından takip ediyor. Ajax'ta yeterince forma şansı bulamayan genç oyuncunun da Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Trabzonspor altyapısından 2022 yazında Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, Hollanda ekibinde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli süre alamadı.

Geçtiğimiz sezon Ajax formasıyla 15 maça çıkıp 1072 dakika süre alan Ahmetcan Kaplan, 2 gol kaydetti.