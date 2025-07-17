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Galatasaray'dan sürpriz hamle! Tomas Rigo radara girdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;dan sürpriz hamle! Tomas Rigo radara girdi
Galatasaray, Transfer, Slovakya, Orta Saha, UEFA Şampiyonlar Ligi, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Transferde genç yeteneklere yönelen Galatasaray, Slovak orta saha Tomas Rigo’yu takibe aldı. İzleme komitesi, 23 yaşındaki futbolcuyu teknik ekibe önerdi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu için tecrübeli isimlerle görüşmelerini sürdürürken, bir yandan da geleceğe dönük hamleler yapmayı planlıyor. 

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Tomas Rigo radara girdi - 1. Resim

Ajansspor'un haberine göre, Banik Ostrava forması giyen 23 yaşındaki Tomas Rigo, Galatasaray'ın izleme komitesi tarafından teknik heyete önerildi. Özellikle U21 Avrupa Şampiyonası'nda Slovakya formasıyla sergilediği performans dikkat çeken Rigo'nun gelişimi yakından takip ediliyor.

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Tomas Rigo radara girdi - 2. Resim

Slovak orta saha oyuncusu, Galatasaray'ın izleme komitesi tarafından teknik heyete önerildi. Özellikle U21 Avrupa Şampiyonası'nda Slovakya formasıyla sergilediği performans dikkat çeken Rigo'nun gelişimi yakından takip ediliyor.

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Tomas Rigo radara girdi - 3. Resim

Geçtiğimiz sezon Banik Ostrava formasıyla 38 resmi maça çıkan Tomas Rigo bu karşılaşmalarda 3 gol ve 7 asistlik skor katkısı sağladı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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