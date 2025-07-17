Galatasaray'dan sürpriz hamle! Tomas Rigo radara girdi

Transferde genç yeteneklere yönelen Galatasaray, Slovak orta saha Tomas Rigo’yu takibe aldı. İzleme komitesi, 23 yaşındaki futbolcuyu teknik ekibe önerdi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu için tecrübeli isimlerle görüşmelerini sürdürürken, bir yandan da geleceğe dönük hamleler yapmayı planlıyor.

Ajansspor'un haberine göre, Banik Ostrava forması giyen 23 yaşındaki Tomas Rigo, Galatasaray'ın izleme komitesi tarafından teknik heyete önerildi. Özellikle U21 Avrupa Şampiyonası'nda Slovakya formasıyla sergilediği performans dikkat çeken Rigo'nun gelişimi yakından takip ediliyor.

Slovak orta saha oyuncusu, Galatasaray'ın izleme komitesi tarafından teknik heyete önerildi. Özellikle U21 Avrupa Şampiyonası'nda Slovakya formasıyla sergilediği performans dikkat çeken Rigo'nun gelişimi yakından takip ediliyor.

Geçtiğimiz sezon Banik Ostrava formasıyla 38 resmi maça çıkan Tomas Rigo bu karşılaşmalarda 3 gol ve 7 asistlik skor katkısı sağladı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.