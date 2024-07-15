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Galatasaray'dan Yusuf Yazıcı hamlesi! Milli oyuncu için temaslarını sıklaştırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;dan Yusuf Yazıcı hamlesi! Milli oyuncu için temaslarını sıklaştırdı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Lille ile mukavelesi biten ve boşta olan Yusuf Yazıcı’nın menajeriyle ilk görüşme gerçekleştirildi. Oyuncu da Şampiyonlar Ligi sebebiyle Aslan’a sıcak bakıyor.

Trabzonspor’un rekor ücretle (17,5 milyon avro) Lille Kulübü’ne sattığı Yusuf Yazıcı boşa çıktı. 27 yaşındaki oyuncunun bonservisi elinde ve teklifleri değerlendirme aşamasında. İtalya ve İngiltere’den de talipleri olan millî oyuncu Türkiye’den de üç büyüklerin radarında. Şu an için en istekli kulüp ise Galatasaray gibi görünüyor. Orta sahaya oyuncu bakan sarı kırmızılılar, yabancı sayısının 12’ye inecek olması nedeniyle Yusuf Yazıcı’ya odaklanmış durumda. 

BURUK İSTİYOR

Okan Buruk, hücumda çok yönlü kullanma imkânının olduğunu düşündüğü oyuncunun kadroya katılması konusunda yönetime rapor verdi. Yusuf Yazıcı da Türkiye’ye dönmeye sıcak. Özellikle de Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde mücadele verecek olması Yazıcı’nın tercihinde önemli bir etken olacak gibi görünüyor. Yeni evlenen Yusuf da teklifleri masaya koyup kararını kısa süre içinde vermeyi düşünüyor. Bu kararı da büyük oranda Türkiye olacak gibi.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON €

Lille forması altında 42 maçta 12 gol, 4 asistle oynayan Yusuf Yazıcı’nın güncel piyasa değeri 10 milyon avro olarak görünüyor.

ASLAN'IN RAKİBİ F. DÜSSELDORF

Yeni sezon için çalışmalarını Avusturya’da sürdüren Galatasaray, ikinci hazırlık maçında bugün Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya gelecek. 20.45’te Raiffeisen Arena’da oynanacak mücadele Smart Spor’dan canlı yayınlanacak.

 

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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