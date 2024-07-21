Galatasaray'ın anlaştığı Rennes'in yıldızı Guela Doue'de pürüz çıktı! Karar değişti uçuş planı iptal

Galatasaray'ın İstanbul'a getirmeye hazırlandığı Guela Doue'de pürüz çıktı. Hem Rennes hem de oyuncuyla anlaşan sarı-kırmızılı ekip, Rennes Teknik Direktörü Julien Stephan'ın son dakika karar değiştirmesiyle şoke oldu. Oyuncunun uçuş planı askıya alınırken, Cimbom imza için beklemeye geçti.

Galatasaray uzun süredir pazarlık halinde olduğu Rennes'i ikna ederek Guela Doue transferini noktalamıştı.

Fransız ekibi ve oyuncu ile el sıkışan sarı-kırmızılılar, genç sağ beki sağlık kontrolünden geçirmek üzere İstanbul'a getirmeye hazırlanıyordu. Ancak son dakika kararı adeta şok etkisi yaptı.

UÇUŞ PLANI ASKIYA ALINDI

Sports Digitale'in haberine göre Rennes Teknik Direktörü Julien Stephan, kamp performansından memnun olduğu Fransız futbolcunun ayrılığına engel oldu.

Okan Buruk'un ısrarla istediği ve Galatasaray'ın uzun pazarlıklar sonunda imza aşamasına getirdiği transfer askıya alındı.

Sağlık kontrolü için Doue'yi İstanbul'a getirmek isteyen Galatasaray uçuş planını askıya aldı.

Rennes ve Doue ile anlaşan Galatasaray, imza için haber bekliyor.

7.5 MİLYON EURO'YA EL SIKIŞILDI

Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcu için 7.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Rennes ile anlaştı. Pürüzlerin ortadan kalkması durumunda Guela Doue ise yıllığı 1.2 milyon euro'dan 4 senelik sözleşmeye imza atacak.