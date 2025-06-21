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Galatasaray'ın kaleci arayışında yeni güzergahı İngiltere! Rota Petrovic

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;ın kaleci arayışında yeni güzergahı İngiltere! Rota Petrovic
Galatasaray, Chelsea, İngiltere, Ter Stegen, Barcelona, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Marc-Andre ter Stegen’in gerek yüksek maliyeti gerekse oyuncunun takımda kalmak istemesi üzerine Chelsea’nin 25 yaşındaki eldiveni Djordje Petrovic için nabız yoklandı.

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Leroy Sane transferi sonrası Victor Osimhen ve kaleci konusuna öncelik veren Galatasaray, Nijeryalı forvete biraz daha zaman verdi. Kaleci konusunda sıcak gelişmeler ve girişimler oldu. İlk sırada Barcelona’nın yedek kalecisi Marc-Andre ter Stegen vardı. İspanyol ekibinin kapısı çalındı şartlar soruldu.

Galatasaray'ın kaleci arayışında yeni güzergahı İngiltere! Rota Petrovic - 1. Resim

Katalan ekibi, 12 milyon avro yıllık ücretin 8 milyon avrosunun sarı kırmızılı kulüp tarafından karşılanmasını talep etti. Dursun Özbek yönetimi kiralık bir kaleci için bu kadar yüksek rakam ödemeye yanaşmadı. Zaten Alman kalecinin de tekliflere soğuk bakıp “Ben Barcelona’da kalıp kendimi göstermek istiyorum” dediği öğrenildi.

Galatasaray'ın kaleci arayışında yeni güzergahı İngiltere! Rota Petrovic - 2. Resim

OLMAZSA UĞURCAN ÇAKIR

Bu gelişme üzerine ibre İspanya’dan İngiltere’ye döndü. Daha önce de adı gündeme gelen Chelsea’nin 25 yaşındaki kalecisi Djordje Petrovic için nabız yoklandı. Geçen sezonu Strasbourg’da kiralık geçiren ve iyi bir grafik sergileyen Sırp eldiven için raporlar da olumluydu. Refleksleri ve pas yüzdesinin yüksek olduğu bilgisi verilen Petrovic için Chelsea, 25 milyon avro bonservis talep etti. Sarı kırmızılılar ise satın alma opsiyonu ile kiralama önerisinde bulundu.

Premier Lig’den başka kulüplerin de transfer listesinde olan Petrovic için beklemeye geçildi. Eğer yabancı işi olmazsa G.Saray yönetimi Uğurcan Çakır’ın şartlarını soracak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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