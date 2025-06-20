Galatasaray’ın kamp programı belli oldu! 4 hazırlık maçı oynanacak

Üst üste 3. kez Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya ve İstanbul’da toplam 4 hazırlık maçına çıkacak.

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına başlıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, resmi hesabından yeni sezon kamp programını duyurdu.

Kulübün resmi hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Takımımız, 19 Temmuz - 23 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak. Aslanlarımız bu tarih aralığında Summer Series Upper Austria kapsamında Raiffeisen Arena'da iki hazırlık maçına çıkacak. Takımımız, ilk maçını 20 Temmuz'da Admira Wacker ile ikinci maçını ise 23 Temmuz'da Cagliari Calcio ile oynayacak.

Avusturya etabının ardından çalışmalarına İstanbul'da devam edecek olan takımımız, Match PR organizasyonuyla düzenlenecek iki hazırlık maçına daha çıkacak. RAMS Park'ta oynanacak olan maçlarda takımımız, 26 Temmuz'da RC Strasbourg ile 2 Ağustos'ta ise S.S. Lazio ile karşılaşacak."