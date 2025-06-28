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Galatasaray'ın kiralık golcüsü, Como ile anlaştı ancak... Morata için sıkı pazarlık

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;ın kiralık golcüsü, Como ile anlaştı ancak... Morata için sıkı pazarlık
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı kırmızılılar, Milan’a ödediği 6 milyon avroluk kiralama bedelini bir başka İtalyan ekibinden istedi. Üç kulüp arasında orta yolun bulunması için görüşmeler devam ediyor.

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Galatasaray Kulübü’nün ara transfer döneminde Milan’dan kiraladığı Alvaro Morata gemileri gitmeden yakmış, ayrılık ateşini başlatmıştı! 11’de düzenli şans bulamadığı için nisan ayında kulüp aramaya başlayan İspanyol forvet, İtalya temsilcisi Como Kulübü ile anlaştı. Ünlü golcünün yüksek maliyetli kontratından çıkmak isteyen Milan da Como ile el sıkıştı. Galatasaray Kulübü de bu gelişme üzerine 1,5 yıllığına kiraladığı Morata için bedel talep etti.

Galatasaray'ın kiralık golcüsü, Como ile anlaştı ancak... Morata için sıkı pazarlık - 1. Resim

GARDİ DEVREDE 

Sarı kırmızılılar, Morata için Milan’a ödediği 6 milyon euroluk kiralama bedelini talep etti. Sezon planlamasını golcü oyuncuya göre yaptığını belirterek para talep eden sarı kırmızılılar adına görüşmeyi hem Milan hem de Como ile menajer George Gardi yapıyor. Aslan’a önemli isimler kazandıran Gardi, Morata konusunda da kulübün gelir elde etmesi için büyük uğraş veriyor. Sarı kırmızılılar onay verdiği takdirde Morata, Como’ya imza atacak. 

Galatasaray'ın kiralık golcüsü, Como ile anlaştı ancak... Morata için sıkı pazarlık - 2. Resim

BEKLEMEDİ

Sarı kırmızılılarda Morata’nın durumu, Victor Osimhen’in durumuna göre netlik kazanacaktı. Eğer Osimhen kalırsa, yedek kalmak istemeyen İspanyol golcüye yol verilecekti. Diğer ihtimalde ise Osimhen’den olumsuz 
cevap gelirse Morata kadroda tutulacaktı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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