Galatasaray'ın paylaşımı gecikmedi! TFF ve Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray Kulübü, Antalyaspor maçı öncesi "Her zamankinden daha yüksek sesle KONSANTRASYON!" paylaşımında bulundu.

Galatasaray, Icardi'nin cezasının onanmasının ardından sosyal medya hesabından sert bir paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda, "Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı Şampiyonluğumuzla yeneceğiz!" ifadeleri kullanıldı.

Sarı kırmızılı takım ayrıca bu paylaşımda, Fenerbahçe ve TFF'nin resmi hesaplarını da etiketledi ve "Her zamankinden daha yüksek sesle KONSANTRASYON!" sözlerini paylaştı.