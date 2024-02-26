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    • Haberler > Spor > Galatasaray'ın paylaşımı gecikmedi! TFF ve Fenerbahçe'ye gönderme

    Galatasaray'ın paylaşımı gecikmedi! TFF ve Fenerbahçe'ye gönderme

    Düzenleyen: / Kaynak: Sporx
    - Güncelleme:
    Galatasaray&#039;ın paylaşımı gecikmedi! TFF ve Fenerbahçe&#039;ye gönderme
    Galatasaray, Haber

    Spor Haberleri  / Sporx

    Galatasaray Kulübü, Antalyaspor maçı öncesi "Her zamankinden daha yüksek sesle KONSANTRASYON!" paylaşımında bulundu.

    Galatasaray, Icardi'nin cezasının onanmasının ardından sosyal medya hesabından sert bir paylaşımda bulundu.

    Yapılan paylaşımda, "Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı Şampiyonluğumuzla yeneceğiz!" ifadeleri kullanıldı.

    Sarı kırmızılı takım ayrıca bu paylaşımda, Fenerbahçe ve TFF'nin resmi hesaplarını da etiketledi ve "Her zamankinden daha yüksek sesle KONSANTRASYON!" sözlerini paylaştı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Sporx
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