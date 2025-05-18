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Galatasaraylı futbolcular basın toplantısını bastı! Okan Buruk'a sürpriz tezahürat

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaraylı futbolcular basın toplantısını bastı! Okan Buruk&#039;a sürpriz tezahürat
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşayan Galatasaraylı futbolcular, teknik direktör Okan Buruk'un basın toplantısını tezahüratlarla bastı. Sarı-kırmızılı futbolcular olay sözlerde bulundu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek sezonun bitimine iki hafta kala 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da kutlamalar hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, 5. yıldızı takmanın sevincini yaşarken, teknik direktör Okan Buruk basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Galatasaraylı futbolcular basın toplantısını bastı! Okan Buruk'a sürpriz tezahürat - 1. Resim

Okan Buruk, "Şu anki formla Avrupa'da olsaydık belki de final çıkarabilirdik ama ocak-şubat ayları istediğimiz gibi geçmedi. 5. yıldızı kazandığımız için çok mutluyum." dedi.

Galatasaraylı futbolcular basın toplantısını bastı! Okan Buruk'a sürpriz tezahürat - 2. Resim

Buruk'un açıklamaları devam ederken, Galatasaraylı futbolcular basın toplantısını tezahüratlar eşliğinde bastı. "Okan Buruk istifa" tezahüratlarıyla odaya giren oyuncular, renkli ve esprili anlar yaşattı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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