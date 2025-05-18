Galatasaraylı futbolcular basın toplantısını bastı! Okan Buruk'a sürpriz tezahürat

Şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşayan Galatasaraylı futbolcular, teknik direktör Okan Buruk'un basın toplantısını tezahüratlarla bastı. Sarı-kırmızılı futbolcular olay sözlerde bulundu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek sezonun bitimine iki hafta kala 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da kutlamalar hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, 5. yıldızı takmanın sevincini yaşarken, teknik direktör Okan Buruk basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Okan Buruk, "Şu anki formla Avrupa'da olsaydık belki de final çıkarabilirdik ama ocak-şubat ayları istediğimiz gibi geçmedi. 5. yıldızı kazandığımız için çok mutluyum." dedi.

Buruk'un açıklamaları devam ederken, Galatasaraylı futbolcular basın toplantısını tezahüratlar eşliğinde bastı. "Okan Buruk istifa" tezahüratlarıyla odaya giren oyuncular, renkli ve esprili anlar yaşattı.