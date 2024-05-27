Galatasaraylı futbolcular Gazze'yi unutmadı! Ziyech ve Kerem'den kutlamalarda Filistin bayrağı
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Galatasaray, 24.şampiyonluğunu RAMS PARK'ta taraftarı ile kutluyor. Futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Hakim Ziyech, kutlamalardan önce Filistin bayrağı açarak "Özgür Filistin" paylaşımı yaptılar.
Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ın futbolcuları Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma tepki gösterdi. Futbolcular, Filistin bayrağı ile poz verdi.
ÖZGÜR FİLİSTİN NOTU
Ziyech'in sosyal medya hesabından paylaşılan gönderide "Özgür Filistin" notu düşüldü.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi