Galatasaraylı futbolcular Gazze'yi unutmadı! Ziyech ve Kerem'den kutlamalarda Filistin bayrağı

Galatasaray, 24.şampiyonluğunu RAMS PARK'ta taraftarı ile kutluyor. Futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Hakim Ziyech, kutlamalardan önce Filistin bayrağı açarak "Özgür Filistin" paylaşımı yaptılar.

Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ın futbolcuları Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma tepki gösterdi. Futbolcular, Filistin bayrağı ile poz verdi.

ÖZGÜR FİLİSTİN NOTU

Ziyech'in sosyal medya hesabından paylaşılan gönderide "Özgür Filistin" notu düşüldü.