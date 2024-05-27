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Haberler > Spor > Galatasaraylı futbolcular Gazze'yi unutmadı! Ziyech ve Kerem'den kutlamalarda Filistin bayrağı

Galatasaraylı futbolcular Gazze'yi unutmadı! Ziyech ve Kerem'den kutlamalarda Filistin bayrağı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaraylı futbolcular Gazze&#039;yi unutmadı! Ziyech ve Kerem&#039;den kutlamalarda Filistin bayrağı
Galatasaray, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, 24.şampiyonluğunu RAMS PARK'ta taraftarı ile kutluyor. Futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Hakim Ziyech, kutlamalardan önce Filistin bayrağı açarak "Özgür Filistin" paylaşımı yaptılar.

Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ın futbolcuları Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma tepki gösterdi. Futbolcular, Filistin bayrağı ile poz verdi.

ÖZGÜR FİLİSTİN NOTU 

Ziyech'in sosyal medya hesabından paylaşılan gönderide "Özgür Filistin" notu düşüldü.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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