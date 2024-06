Gazi Koşusu'nu Dragon Flame ile Akın Sözen kazandı! Büyük ödül 13,5 milyon TL

1927'den itibaren her yıl düzenlenen Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodrumu'nda gerçekleştirildi. Türk spor tarihinin en önemli organizasyonlarından biri olan Gazi Koşusu'nu Dragon Flame ile Akın Sözen kazandı.

Cumhuriyet tarihinin en önemli organizasyonlarından birisi olan Gazi Koşusu, bu yıl 98. kez gerçekleşti. Veliefendi Hipodrumu'ndaki yarışı kazanan jokey belli oldu.

GAZİ KOŞUSUNU KAZANAN DRAGON FLAME İLE AKIN SÖZEN OLDU

98. kez düzenlenen Gazi Koşusu'nu kazanan belli oldu. Jokey Akın Sözen, Dragon Flame adlı atıyla Gazi Koşusu'nu kazanan isim oldu.

GAZİ KOŞUSU BÜYÜK ÖDÜLÜ: 13.5 MİLYON TL

7'den 70'e milyonlarca kişinin sonucunu merakla beklediği bu önemli randevunun bu yılki birincilik ikramiyesi 13,5 milyon TL olarak belirlendi.

98. Gazi Koşusu'nda ikinciye 5 milyon 400 bin TL, üçüncüye 2 milyon 700 bin TL, dördüncüye 1 milyon 350 bin TL ve beşinciye ise 675 bin TL ikramiye dağıtılacak. Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 20 milyon 967 bin TL’lik bir ikramiye kazanmış olacak.

At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 24 milyon 848 bin 250 TL’ye ulaşacak.

GAZİ KOŞUSU'NUN EN İYİ PERFORMANSI BOLD PİLOT'TAN

1927 yılında ilk kez düzenlenen Gazi Koşusu’nu Ali Muhiddin Hacıbekir’in Neriman isimli kısrağı kazanmıştı. Yarış, günümüze kadar kesintisiz olarak devam etti.

Organizasyonda en iyi derece, 1996 yılında Özdemir Atman’ın Bold Pilot (2.26.22) isimli safkanına ait.

GAZİ KOŞUSU'NU EN ÇOK KAZANAN JOKEY

Mümin Çılgın, Helene De Troia (1960), Apaçi (1965), Nadas (1974), Dr. Seferof (1979), Dersim (1981), Uğurtay (1985), Hafız (1986), Top Image (1988) ve Abbas (1991) isimli safkanlar ile toplam 9 kez kazanarak Gazi Koşusu'nu en fazla kazanma başarısını gösteren jokey oldu.

AHMET ÇELİK ÜST ÜSTE 7 YIL KAZANDI

Jokey Ahmet Çelik, kırılması zor bir rekoru elinde bulunduruyor. Çelik, 2015 yılında Renk ile başlayan ve devamında Graystorm (2016), Piano Sonata (2017), Hep Beraber (2018), The Last Romance (2019), Call To Victory (2020) ve Burgas (2021) isimli safkanlar ile Gazi Koşusu'nu tam 7 yıl üst üste kazanarak önemli bir rekorun altına imza attı.