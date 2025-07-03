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İmamı tedavi etti, caminin maskotu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İmamı tedavi etti, caminin maskotu oldu
Bafra, Samsun, Cami İmamı, Leylek, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun’un Bafra ilçesinde cami imamı, yaralı leylek yavrusuna sahip çıkarak örnek bir davranış sergiledi. Yaralı leylek, yaz Kur’an kursunun maskotu haline geldi.

Bafra ilçesine bağlı Karaburç Mahallesi Camii’nde görev yapan imam hatip Hasan Sencan, cami bahçesinde ayağından yaralı bir leylek yavrusu buldu.

Her yıl caminin üzerine yuva kuran leyleklerden birinin yavrusu olduğunu fark eden imam Sencan, kuşun ayağındaki iple uzun süre bağlı kalmasından dolayı kan toplandığını gördü.

İpi kendi imkanlarıyla çözen ve yaraya müdahale eden Sencan, yetkilileri arayarak durumu bildirdi.

İmamı tedavi etti, caminin maskotu oldu - 1. Resim

İmam Hasan Sencan, leyleği Kur’an kursuna gelen öğrencilerle birlikte beslediklerini belirterek, "Çocuklar onu çok sevdi, kuran kursumuzun maskotu oldu" dedi.

Hayvanlara merhametin dinî ve insani bir sorumluluk olduğunu vurgulayan imam Sencan, "Dinimizde her hayvan Allah’ın bir eseri olarak değerlidir ve insana emanet edilmiştir. Peygamber Efendimiz, bir canlıyı haksız yere öldüren kişiden Allah’ın hesap soracağını bildirmiştir. Kur’an-ı Kerim’de hayvanların da insanlar gibi birer topluluk olduğu yazıyor. Onların da yaşama ve korunma hakları var. Bizler de canlılara şefkatle yaklaşarak Rabb’imizin rızasına talip olmalıyız" şeklinde konuştu.

Yaralı leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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