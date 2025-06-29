Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı! Salona imam ile girdiler

Rize'deki bir düğünde gelinin ve damadın mesai arkadaşları salona 'acı kaybımız' yazan bir çelenk ve temsili imam ile girdi. O anlar hem salondakileri hem de gelin ve damadı oldukça şaşırttı.

Rize Devlet Hastanesi'nde görev yapan Okan Demirci ve Emine Arslan hayatlarını birleştirmeye karar verdi. Derepazarı ilçesinde gerçekleştirilen düğünde her şey yolunda giderken, mesai arkadaşlarının sürprizini gören çift neye uğradığını şaşırdı.

TEMSİLİ İMAM VE ÇELENK İLE GELDİLER

Takı töreni sonunda gelin ve damadın mesai arkadaşları, üzerinde "Acı kaybımız" yazan bir çelenk ile salonun kapısında belirdi. Gelin ve damat, arkadaşlarını çelenk ile görünce gülmeye başladı.

Yakalarına taktıkları damadın siyah beyaz fotoğrafından tut en önde taşıdıkları çerçeveli fotoğrafa kadar her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü sürprizde, damadın iş arkadaşı Abdülhamit Öksüz'e de imam kıyafeti giydirildi.

Salona girerek çiftin yanına gelen arkadaşları, hatıra pozu vererek bu anları unutulmaz kıldı.

TEMİZLİK BEZİ, SÜZGEÇ, BULAŞIK TELİ...

Çift, sürprizin son bulacağını zannederken bu kez bir başka mesai arkadaş grubu salona girdi. Çifte doğru yürüyen grup damada bulaşık önlüğü, temizlik bezi, bulaşık deterjanı, bulaşık süngeri, emzik, temizlik fırçası, süzgeç, bulaşık teli taktı. Damadın eline de temizlik eldiveni geçiren grup geline de merdane hediye etti.

O esnada salonda Davut Güloğlu'nun "Katula Katula" isimli şarkısı çaldı. Salondaki davetliler şarkıya alkışlarla eşlik ederken, kimisi ise bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Rize Devlet Hastanesi çalışanlarının düğündeki şovu, önceden hazırlanan para kordonunu damat ve gelinin boynuna dolamasıyla son buldu.

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"İKİ DUYGUYU BİR ARADA YAŞAYALIM DEDİK"

Damadın ve gelinin sürprizden haberi olmadığını ve güzel bir anı yaşamak için böyle bir sürpriz yapma kararını aldıklarını dile getiren temsili imam Abdülhamit Öksüz, "Arkadaşlar biz Rize Devlet Hastanesi'nde çalışıyoruz. Güvenlik personeliyiz, damat da bizim güvenlik personelimiz. Hastanede böyle bir şey aklımıza geldi. Düğüne renk katalım dedik, güzel olduğunu düşünüyoruz, renk kattığımıza inanıyoruz. Şen şakrak biraz üzüntüyle beraber iki duyguyu bir arada yaşayalım dedik. Damat beyin de haberi olmadan sürpriz yaptık. Yaş olarak en büyükleri ben olduğum için imamlık görevi bana kaldı. Ben evliyim, beni daha önce kaybettikleri için profesyonel olduğum için bu işi bana verdiler" ifadelerini kullandı.