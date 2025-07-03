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Verstappen ile Red Bull yollarını ayırıyor! Bomba transfer iddiası

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Verstappen ile Red Bull yollarını ayırıyor! Bomba transfer iddiası
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Formula 1 ekibi Red Bull pilotu Max Verstappen'in önümüzdeki sezon Mercedes'e geçebileceği iddia edildi.

Formula 1 kulisleri yeni bir transfer iddiası ile çalkalanıyor. Lewis Hamilton'ın Mercedes'ten Ferrari'ye geçişinin ardından başka bir değişimin daha yolda olduğu iddia edildi.

Sky Sport Italia'nın haberine göre; Red Bull pilotu Max Verstappen, Mercedes'e geçebilir. Verstappen'in somut görüşmelerin ardından Mercedes-AMG İcra Kurulu Başkanı Toto Wolff'a 'evet' dediği ileri sürüldü.

RUSSELL İLE YOLLAR AYRILABİLİR

Habere göre Wolff görüşmeleri doğrularken, Red Bull'un üst düzey yöneticileri ise bu spekülasyonları 'gürültü' olarak nitelendirdi ve tamamını reddetti.

Verstappen'in Mercedes'e geçmesi durumunda takım, mevcut sürücülerinden birini bırakmak zorunda kalacak. Bu durumda yıl sonunda sözleşmesi sona erecek olan George Russell ile yolların ayrılması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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