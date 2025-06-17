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Gaziantep FK'de İsmet Taşdemir dönemi başladı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gaziantep FK&#039;de İsmet Taşdemir dönemi başladı!
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gaziantep FK, teknik direktörlük görevine İsmet Taşdemir’i getirdi. Tecrübeli çalıştırıcıyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktörlük görevine deneyimli çalıştırıcı İsmet Taşdemir’i getirdi. Kulüp, Taşdemir’le 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmi olarak duyurdu.

Gaziantep FK'de İsmet Taşdemir dönemi başladı! - 1. Resim

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük görevinde önemli başarılara imza atan İsmet Taşdemir, Ankaragücü'nü 2016-2017 sezonunda 2. Lig'den 1. Lig'e, Bodrum FK'yı ise 2. Lig'den 1. Lig'e yükselterek play-off şampiyonluğu yaşamış, son olarak 2024-2025 sezonunda Kocaelispor'u 1. Lig şampiyonu yaparak Süper Lig'e taşımıştır. Gaziantep Futbol Kulübü olarak, tecrübeli teknik direktör İsmet Taşdemir'e camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."

Gaziantep FK'de İsmet Taşdemir dönemi başladı! - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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