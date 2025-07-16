Gedson Fernandes'e Premier Lig kancası! Nottingham Forest devrede

Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Gedson Fernandes, Premier Lig ekiplerinin radarına girdi. Nottingham Forest, transfer için düğmeye bastı.

Beşiktaş'ın dinamik orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'e İngiltere'den ilgi artıyor. Daha önce Rus ekibi Zenit'in gündemine gelen Portekizli futbolcuya bu kez Premier Lig'den teklif var.

Matteo Moreno'nun haberine göre, Nottingham Forest, Gedson Fernandes'i transfer listesine dahil etti. İngiliz kulübü, 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Haberde, Gedson'un Nottingham Forest için önemli bir hedef olduğu ifade edilirken, bu transferin önündeki en büyük engelin bonservis paylaşımı olduğu aktarıldı. Tecrübeli oyuncunun bonservisi Beşiktaş ve eski kulübü Benfica tarafından paylaşılıyor.

Beşiktaş formasıyla 130 resmi karşılaşmaya çıkan Gedson Fernandes, 18 gol ve 16 asistlik katkı sağladı.