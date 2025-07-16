Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Gedson Fernandes'e Premier Lig kancası! Nottingham Forest devrede

Gedson Fernandes'e Premier Lig kancası! Nottingham Forest devrede

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gedson Fernandes&#039;e Premier Lig kancası! Nottingham Forest devrede
Gedson Fernandes, Nottingham Forest, Transfer, Premier Lig, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Gedson Fernandes, Premier Lig ekiplerinin radarına girdi. Nottingham Forest, transfer için düğmeye bastı.

Beşiktaş'ın dinamik orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'e İngiltere'den ilgi artıyor. Daha önce Rus ekibi Zenit'in gündemine gelen Portekizli futbolcuya bu kez Premier Lig'den teklif var.

Gedson Fernandes'e Premier Lig kancası! Nottingham Forest devrede - 1. Resim

Matteo Moreno'nun haberine göre, Nottingham Forest, Gedson Fernandes'i transfer listesine dahil etti. İngiliz kulübü, 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Gedson Fernandes'e Premier Lig kancası! Nottingham Forest devrede - 2. Resim

Haberde, Gedson'un Nottingham Forest için önemli bir hedef olduğu ifade edilirken, bu transferin önündeki en büyük engelin bonservis paylaşımı olduğu aktarıldı. Tecrübeli oyuncunun bonservisi Beşiktaş ve eski kulübü Benfica tarafından paylaşılıyor.

Beşiktaş formasıyla 130 resmi karşılaşmaya çıkan Gedson Fernandes, 18 gol ve 16 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? Kayıt tarihleri belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'de Jhon Duran kampa katıldı! - SporFenerbahçe'de Jhon Duran kampa katıldı!Muslera sonrası kaleye dev hamle! Galatasaray'dan Ederson takviyesi - SporMuslera sonrası kaleye dev hamle! Galatasaray'dan Ederson takviyesiBeşiktaş hazırlık maçında Wolfsberger'e mağlup oldu! Tammy Abraham siftah yaptı - SporBeşiktaş hazırlık maçında Wolfsberger'e mağlup oldu!Union Saint-Gilloise, Yakup Kırtay'ı radarına aldı! Erzurumspor'dan ilk temas - SporUnion Saint-Gilloise, Yakup Kırtay'ı radarına aldı! Erzurumspor'dan ilk temasFenerbahçe'den Leon Bailey bombası! Mourinho ısrar ediyor, pazarlık başladı - SporFenerbahçe'den Leon Bailey bombası!Fenerbahçe'den Mourinho - Duran iddiasına sert yalanlama! - SporFenerbahçe'den Mourinho - Duran iddiasına sert yalanlama!
Sonraki Haber Yükleniyor...