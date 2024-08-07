Gel hele Kadıköy'e! Fenerbahçe Fransa'da uzatmada yıkıldı

Sarı lacivertliler Oosterwolde’nin kendi kalesine attığı şanssız golle geri düştü. İrfan Can jeneriklik frikik vuruşuyla tabelayı eşitledi. Uzatmada Zhegrova canımızı sıktı. Rövanş 13 Ağustos’ta oynanacak.

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa’nın Lille takımıyla eşleşen Fenerbahçe ilk maçta deplasmanda güçlü rakibine son anda 2-1 mağlup oldu. Rövanş 13 Ağustos’ta Kadıköy’de oynanacak. 2008 yılından bu yana süren Şampiyonlar Ligi hasretini dindirebilmek için tarihinin en güçlü kadrolarından birini kuran sarı lacivertli takım Fransa deplasmanındaki zorlu 90 dakikada âdeta iki farklı devrede iki farklı kimlikle sahadaydı.

İLK YARI KÖTÜYDÜK

Mourinho’nun Djiku ve Becao’yu kulübede oturtup, Oosterwolde’yi stoperde kullandığı karşılaşmada Saint Maximin de ilk defa Fenerbahçe formasını giydi. İlk yarı boyunca topa daha fazla sahip olan Lille, henüz 12. dakikada Oosterwolde’nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken, Fenerbahçe’nin yaptığı basit top kayıpları ve rakibini skorda geride olmasına rağmen oldukça geride karşılaşması taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

90'DA YIKILDIK

50’de savunma arkasına iyi sarkan Saint Maximin gole çok yaklaştı ancak son vuruş beklediğimiz gibi olmadı. 70’ten sonra İrfan Can ve Oğuz’u sahaya süren Mourinho’un bu hamlesi olumluydu. 79’da ceza sahasının hemen dışında düşürülen İrfan Can kendi kazandırdığı frikikte topun başına geçti ve harika vurdu: 1-1. Fakat maçta son sözü Ferdi’nin kaptırdığı top sonrasında duraklamalarda Zhegrova söyledi: 2-1.

İLK MAÇINDA GÖZ DOLDURDU

F.Bahçe’nin yeni transferi Allan Saint-Maximin Lille karşısında on birde sahaya çıktı. Futbolcu güçlü fiziği ve kıvrak bilek hareketleriyle göz doldursa da ikinci yarının başında karşı karşıya iki pozisyonda rakip kaleciyi geçemedi.

LIVAKOVİC PANTERLEŞTİ

F.Bahçe’nin zaman zaman eleştiri alan file bekçisi Livakovic dünkü kurtarışlarıyla tur umutlarını sıcak tuttu. Hırvat file bekçisi özellikle ilk yarıda dört net gol fırsatında Lille forvetlerine şans tanımadı ve takımını ayakta tutan isim oldu.

"TUR BİZİM OLACAK"

Şık bir gol atan İrfan Can Kahveci, “Hiçbir şey bitmedi, rövanş maçına odaklanacağız. Lille’i yeneceğiz ve tur bizim olacak” derken, “Yedek kulübesinde arkadaşlarıma da söyledim; biz daha iyi bir takımız. Gol atacağımı hissediyordum maçtan önce. Geçen sene de çok gol attım ama benim için sonu mutlu bitmedi. İnşallah bu defa mutlu bitiririz” sözlerini kullandı.

MOURINHO: RÖVANŞ FARKLI OLACAK

Maçı değerlendiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, “Şu anda devrede 2-1 mağlubuz, turun devresindeyiz. İkinci yarıyı bizim stadyumumuzda oynayacağız. O yüzden ‘haydi’ demek istiyorum” vurgusu yaparken, “Onları Kadıköy’e bekliyoruz. 40 bin taraftarın itici gücüyle oynayacağız. Sonuç farklı olacak. Lille Kadıköy’de defans yapmaz, yapılarına ters” sözlerini kullandı.

Mou, “Çok fazla eksik var. İki tane bize çarpan top gol oldu. Kendi attığımız taçtan gol yedik. Bir de uzatmada birinci bölgede yaptığımız top kaybından ötürü gol yedik” derken, “Bunu söylemeyi sevmiyorum ama Fred’i özlüyorum. O bizim için önemli bir oyuncu” ifadelerini kullandı ve, “Fakat rövanşı unutup lig maçına odaklanacağız. Sezona iyi başlamamız gerekiyor” şeklinde konuştu.