Fenerbahçe nasıl tur atlar? Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Lille'e 2-1 kaybeden Fenerbahçe, gruplara kalmak için İstanbul'da kritik bir rövanşa çıkacak. İşte gruplara kalma yolunda masadaki tüm seçenekler...
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma hedefi olan Fenerbahçe, 3. ön elem turuna yenilgiyle başladı.
Lille ile karşılaşan temsilcimiz, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Tur umutlarını İstanbul'a bırakan Sarı-lacivertliler, en az 2 farkla kazanması halinde gruplara kalmayı başaracak.
FENERBAHÇE KAZANMAK ZORUNDA
Temsilcimiz 1-0 kazanması durumunda ise maç uzatmalara gidecek.
Uzatmalarda gol sesi çıkmaması durumunda iki takım seri penaltı atışlarında kozlarını paylaşacak.
Kazanan takım Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak, kaybeden takım ise UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor