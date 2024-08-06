Fenerbahçe nasıl tur atlar? Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 6 Ağustos 2024 23:39 - Güncelleme: 7 Ağustos 2024 00:04 - Güncelleme:

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Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Lille'e 2-1 kaybeden Fenerbahçe, gruplara kalmak için İstanbul'da kritik bir rövanşa çıkacak. İşte gruplara kalma yolunda masadaki tüm seçenekler...