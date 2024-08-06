Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe nasıl tur atlar? Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu

Fenerbahçe nasıl tur atlar? Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Fenerbahçe nasıl tur atlar? Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu

Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Lille'e 2-1 kaybeden Fenerbahçe, gruplara kalmak için İstanbul'da kritik bir rövanşa çıkacak. İşte gruplara kalma yolunda masadaki tüm seçenekler...

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma hedefi olan Fenerbahçe, 3. ön elem turuna yenilgiyle başladı.

Lille ile karşılaşan temsilcimiz, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Tur umutlarını İstanbul'a bırakan Sarı-lacivertliler, en az 2 farkla kazanması halinde gruplara kalmayı başaracak.

Fenerbahçe nasıl tur atlar? Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu - 1. Resim

FENERBAHÇE KAZANMAK ZORUNDA

Temsilcimiz 1-0 kazanması durumunda ise maç uzatmalara gidecek.

Uzatmalarda gol sesi çıkmaması durumunda iki takım seri penaltı atışlarında kozlarını paylaşacak.

Kazanan takım Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak, kaybeden takım ise UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak.

 

Düzenleyen:  - Spor
Motosikletli saldırganlar dehşet saçtı! Köfteciye kurşun yağdırdılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Paris'te gurur dolu anlar! Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu finalde - SporMilli boksör Buse Naz Çakıroğlu finaldeFilenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi belli oldu - SporFilenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi belli olduLille ile karşılaşan Fenerbahçe'ye son dakika şoku! Tur İstanbul'a kaldı - SporFenerbahçe'ye Fransa'da son dakika şokuGalatasaray’da sürpriz ayrılıklar! Milli oyunculardan veda sinyali - SporGalatasaray’da sürpriz ayrılıklar! Milli oyunculardan veda sinyaliBuse Çavuşoğlu'dan bronz madalya! 2024 Paris Olimpiyat Oyunları - SporBuse Çavuşoğlu'dan bronz madalyaAlex de Souza, Beşiktaş'tan transfer yaptırdı! Antalyaspor transferi duyurdu - SporAlex de Souza, Beşiktaş'tan transfer yaptırdı! Antalyaspor transferi duyurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...