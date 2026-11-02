Gençlerbirliği, Alanyaspor'u gole boğdu: 7 maçlık hasret bitti

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 10. haftasının kapanış maçında ağırladığı Alanyaspor'u 5-0'lık skorla mağlup olarak 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Bernd Storck yönetimindeki Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Joao Pereira'nın çalıştırdığı Corendon Alanyaspor'u konuk etti.

BAŞKENTTE GOL SAĞANAĞI

Eryaman Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi Gençlerbirliği, 5-0'lık skorla kazandı. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Oğulcan Ülgün, 59. dakikada Franco Tongya, 66 ve 78. dakikalarda Tiago Gouveia ve 68. dakikada Pedro Mendes kaydetti.

GENÇLER 7 MAÇ SONRA KAZANDI

Bernd Storck ile ilk galibiyetini alan Gençlerbirliği, Süper Lig'deki 7 maçlık galibiyet özlemine son vererek puanını 11'e yükseltti. Alanyaspor ise 12 puanda kaldı. Gençlerbirliği, Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak. Alanyaspor ise Trabzonspor'u ağırlayacak.

Gençlerbirliği - Alanyaspor

MAÇTAN KRİTİK DAKİKALAR

Maçın henüz birinci dakikasında Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Kaleci İrfan Can Eğribayat'ın uzun vuruşunda sağ kanatta topla buluşan Traore, topu Tongya ile buluşturdu. Tongya, ceza sahasına kadar taşıdığı topu Oğulcan Ülgün'e aktardı. Oğulcan'ın ceza yayı üzerinden şutunda defansa da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

24. dakikada Corendon Alanyaspor'un sol kanattan atağında topla buluşan Duarte'nin ceza sahası içine girerken şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

35. dakikada Corendon Alanyasporlu İbrahim Kaya'nın pasında topla buluşan Makouta'nın penaltı noktası yakınından vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak, üst direkten oyun alanına döndü.

40. dakikada Gençlerbirliği'nde sol çaprazdan ceza sahasına giren Gouveia'nın vuruşunda açıyı iyi kapatan kaleci Victor, gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Gençlerbirliği - Alanyaspor

59. dakikada Gençlerbirliği skoru 2-0 yaptı. Traore'nin çağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra verdiği pasta altı pas çizgisi yanında topla buluşan Tongya, uzak köşeye yerden güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

65. dakikada kırmızı-siyahlılar skoru 3-0'a getirdi. Gouveia, sol çaprazdan ceza alanına girmeden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.

69. dakikada Gençlerbirliği farkı 4'e çıkardı. Tongya'nın sol kanattan ortasında altı pas çizgisinde defanstan sıyrılan Mendes, kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 4-0.

79. dakikada Gençlerbirliği, skor tabelasını 5-0 yaptı. Kaleci İrfan Can Eğribayat'ın uzun pasında sol kanatta topla buluşan Gouveia, ceza sahasına girdikten sonra maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti: 5-0.

Karşılaşmayı Gençlerbirliği, 5-0 kazandı.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala