Gençlerbirliği taraftarından Çakmak’a jest: Teşekkürler Arda Başkan
Gençlerbirliği taraftarları, başkanlık görevinden ayrıldığını açıklayan Arda Çakmak’a tribünde jest yaptı. Taraftarlar, "Teşekkürler Arda Başkan" yazılı pankart açtı.
Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Gençlerbirliği, sahasında Gaziantep FK’yi ağırladı. Gençlerbirliği’nde 22 Kasım Pazar günü yapılacak Olağanüstü Genel Kurul öncesi başkanlık görevinden ayrıldığını açıklayan Arda Çakmak'a taraftarlardan jest geldi.
Tribünde "Teşekkürler Arda Başkan" yazılı pankart açan Başkent ekibinin taraftarları, görevinden ayrılan Çakmak’a teşekkür etti.
Mevcut yönetimde başkan yardımcısı olarak bulunan Ali Osman Avşar, genel kurula tek aday olarak katılacak.