Gezmediği ülke kalmadı! "Parladı parlayacak" denirken, son durağı şaşırttı

Kariyerinde Galatasaray ve Beşiktaş formaları da giyen eski futbolcu Ayhan Akman'ın yeğeni Ali Akman'ın yeni takımı belli oldu. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü; Almanya, Hollanda ve Belçika'da top koşturan 23 yaşındaki santrforu transfer etti.

3 YILLIK SÖZLEŞME

TFF 1'inci Lig kulübünün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, son olarak Çorum FK forması giyen 23 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

"ÜSTÜN BAŞARILAR"

Transfer açıklamasında, "Ali Akman'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.