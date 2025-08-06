Gezmediği ülke kalmadı! "Parladı parlayacak" denirken, son durağı şaşırttı
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Futbola İnegölspor'da başlayan, Bursaspor altyapısında 4 yıl geçiren Ali Akman; Almanya'da Eintracht Frankfurt, Hollanda'da NEC Nijmegen ve Belçika'da Dender takımlarında mücadele etmişti. Eski futbolcu Ayhan Akman'ın yeğeni, TFF 1'inci Lig ekibine imza attı.
Kariyerinde Galatasaray ve Beşiktaş formaları da giyen eski futbolcu Ayhan Akman'ın yeğeni Ali Akman'ın yeni takımı belli oldu. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü; Almanya, Hollanda ve Belçika'da top koşturan 23 yaşındaki santrforu transfer etti.
3 YILLIK SÖZLEŞME
TFF 1'inci Lig kulübünün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, son olarak Çorum FK forması giyen 23 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
"ÜSTÜN BAŞARILAR"
Transfer açıklamasında, "Ali Akman'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gökhan Karataş