Gidiyor deniyor ama... Lemina'ya teklif yok!

Suudi ekibi Al Shabab'ın Mario Lemina için Galatasaray'a resmi teklif gelmediği öğrenildi. Aslan'ın teknik direktörü Okan Buruk'un ise tecrübeli oyuncu hakkında aldığı karar ortaya çıktı.

Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Mario Lemina, yaz transfer döneminin gündem maddelerinden biri oldu. Suud kulübü Al Shabab'ın Gabonlu yıldızla anlaştığı iddiaları sık sık ortaya atılsa da, kulübe herhangi bir resmi teklif ulaşmadığı öğrenildi.

Zaten gelse bile teknik direktör Okan Buruk kesinlikle gönderilmesine karşı çıkıyor. Ancak, oyuncu astronomik bir rakama gitmek isterse o zaman durumu değerlendirilecek.

Galatasaray forması ile 16 Süper Lig maçına çıkan Lemina, bu müsabakalarda 1 gol ve 2 asistlik katkı sağlarken 1,001 dakika süre aldı.