Göksel Gümüşdağ'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'i Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyaretin sonunda İbrahim Hacıosmanoğlu, Göksel Gümüşdağ'a üzerinde isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması hediye etti.