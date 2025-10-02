Göksel Gümüşdağ'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret
RAMS Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre; Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyaretin sonunda İbrahim Hacıosmanoğlu, Göksel Gümüşdağ'a üzerinde isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması hediye etti.
