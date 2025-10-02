Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Göksel Gümüşdağ'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Göksel Gümüşdağ'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

RAMS Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'i Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyaretin sonunda İbrahim Hacıosmanoğlu, Göksel Gümüşdağ'a üzerinde isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması hediye etti.

